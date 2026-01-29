Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) AFP

Estadão Conteúdo
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou, por meio de nota, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira (30).

Nesta quinta-feira (29), o chefe do Executivo realizou exames pré-operatórios.

No restante do dia, segundo a Secom, o presidente vai despachar na Granja do Torto, residência de campo oficial da Presidência.
*Em atualização