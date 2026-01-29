Gilberto Kassab avalia que o eleitor do PSD não é de direita Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia
Kassab diz que candidato do PSD será escolha 'política' e que eleitor é próximo do bolsonarismo
Presidente da legenda descarta a realização de prévias
Polícia Civil do DF prende suspeitos de golpes via plataforma Gov.br
Quadrilha invadia conta de servidores públicos e fraudava empréstimos
Ratinho Júnior apoia indulto a Bolsonaro e golpistas do 8 de Janeiro
É a primeira vez que o governador do Paraná se manifesta sobre o tema
Dino, do STF, nega ação que contesta renovação automática da CNH
Nova regra, editada pelo governo em dezembro, dispensa a realização dos exames de aptidão física e mental
Deputado do Acre é alvo de operação da PF para apurar desvios de emendas Pix para pagar show
De acordo com as investigações, parlamentar parlamentar destinou R$ 912 mil para a prefeitura de Sena Madureira contratar apresentações musicais em setembro de 2024
STF encontrará caminhos para lidar com impactos do caso Master, diz Haddad
Ministro afirmou que Lula quer uma resposta à sociedade sobre o caso da instituição financeira
