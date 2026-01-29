Gilberto Kassab avalia que o eleitor do PSD não é de direita - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

29/01/2026

São Paulo, 29 - O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira, 29, em entrevista à Globonews, que o processo de escolha do candidato presidencial do seu partido terá "solução política". Atualmente, são três os postulantes: os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; do Paraná, Ratinho Júnior; e de Goiás, Ronaldo Caiado.

"Nós temos o entendimento - e os três estão de acordo - de que haverá uma solução política conduzida pela direção do partido, que ouvirá as principais lideranças do partido no País", disse Kassab. "A pesquisa do momento é importante, evidente, mas quando você fala em solução política, ela envolve uma série de outros fatores: perspectivas, relacionamento, enfim."

Kassab salientou que a escolha se dará por meio de um conjunto de fatores analisados. Ele admitiu não saber exatamente quais serão, mas será harmônica. Segundo ele, a realização de prévias carregam consigo o risco de indicar crise interna.

O secretário também reconheceu que o eleitor do PSD é "muito mais próximo" do eleitor do senador Flávio Bolsonaro (RJ-SP) do que do eleitor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, disse ainda, durante a mesma entrevista, que seu partido não é "de direita".

"Estamos ocupando majoritariamente o campo da centro-direita. Há eleitor de centro-esquerda? Há. Mas, majoritariamente, estamos na centro-direita", continuou. "Então, é quase natural que o eleitor do Flávio vote no nosso candidato no segundo turno, e vice-versa."

De acordo com presidente do PSD, o partido tem atraído eleitores que, até então, se viam sem opção confortável no espectro político, tanto entre os que rejeitam a direita e votariam em Lula por falta de alternativa quanto entre os que não se identificam com o PT nem com o bolsonarismo. Na avaliação do dirigente, a pré-candidatura do PSD busca justamente ocupar esse espaço intermediário, oferecendo uma alternativa de perfil moderado.