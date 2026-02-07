Juliana Santiago foi morta pelo próprio aluno João Junior - Reprodução/ redes sociais

Publicado 07/02/2026 10:30

A professora de Direito Juliana Santiago, de 41 anos, morreu após ser atacada a facadas por um aluno dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), na noite de sexta-feira (6), em Porto Velho, Rondônia. O autor do crime foi preso em flagrante.

Segundo a instituição, o suspeito foi identificado como João Junior. Ele é estudante regular do local.

Juliana chegou a ser socorrida em estado grave e levada ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, João Junior foi contido por estudantes que estavam no local. Em seguida, preso pela Polícia Militar (PM). Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Juliana Santiago era professora do curso de Direito e escrivã da Polícia Civil de Rondônia.

Nas redes sociais, o centro universitário lamentou a morte da professora e decretou luto de três dias.

"Uma perda irreparável que fere seus familiares, amigos e toda a comunidade acadêmica. A violência que silenciou sua voz não apagará seu legado. Sua trajetória e compromisso com a formação jurídica permanecerão como referência de excelência acadêmica, ética e dignidade. Nos solidarizamos com todos os que sofrem esta dor imensurável e reafirmamos que a educação jamais será vencida pela violência", publicou.

"O Grupo Aparício Carvalho consternado pelo falecimento da Dra. Juliana Santiago, comunica a toda comunidade acadêmica o Luto Institucional de 3 (três) dias, no período de 07 à 09.02.2026, com a suspensão de suas atividades acadêmicas. Que o exemplo, a dedicação e a memória da Dra. Juliana Santiago, permaneçam vivos entre nós", acrescentou em outro post.