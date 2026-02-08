Kassab espera que PSD eleja entre 85 e 90 deputados federais em 2026Eduardo Carmim/Arquivo/Agência O Dia
Quem vai compor chapa é Tarcísio, diz Kassab ao ser questionado sobre ser vice em SP
Presidente nacional do PSD afirma que gostaria de ser convidado para disputar as eleições de 2026
Quem vai compor chapa é Tarcísio, diz Kassab ao ser questionado sobre ser vice em SP
Presidente nacional do PSD afirma que gostaria de ser convidado para disputar as eleições de 2026
Senador Otto Alencar passa mal e é levado à UTI para receber marca-passo
Quadro de saúde do parlamentar é considerado estável
Camilo Santana faz pronunciamento de volta às aulas e destaca avanços alcançados no País
Ministro da Educação celebrou os resultados do programa Pé-de-meia que reduziu pela metade a evasão escolar no Ensino Médio
Superlotação em megabloco de Carnaval em SP quase termina em tragédia
Desfile, que teve como atração principal o DJ escocês Calvin Harris, teve de ser paralisado. Houve tumulto, empurra-empurra e centenas de pessoas passando mal
Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação
Polícia investiga morte de aluna após nadar em piscina de academia em São Paulo
Outros clientes relataram mal-estar logo após aula de natação na unidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.