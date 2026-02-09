Outros envolvidos não precisaram de atendimento hospitalar - Divulgação / CBMDF

Publicado 09/02/2026 07:57 | Atualizado 09/02/2026 13:03

Um policial militar foi atropelado neste domingo (8) ao tentar socorrer vítimas de um acidente de trânsito no Distrito Federal. O acidente envolveu um caminhão e dois carros de passeio. As vítimas não foram identificadas.

A colisão deixou ferido o motorista de um dos carros, além do policial, que se machucou ao tentar ajudar as vítimas. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) e levados para um hospital da região. O estado de saúde dos dois é considerado moderado.

"As guarnições realizaram a avaliação de todos os envolvidos conforme os protocolos de atendimento a trauma. Após regulação médica, o policial militar e o condutor de um dos veículos (Peugeot) foram transportados para uma unidade hospitalar de referência, ambos apresentando estado de saúde moderado. O condutor do segundo veículo (Saveiro) foi avaliado e recusou transporte. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos", informou o CBMDF em nota.

Os outros envolvidos não precisaram de atendimento hospitalar.