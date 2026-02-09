Outros envolvidos não precisaram de atendimento hospitalarDivulgação / CBMDF
Policial militar é atropelado ao prestar socorro em acidente no DF
Colisão entre caminhão e dois carros deixou motorista e PM feridos
Governo projeta três milhões de contratos do Minha Casa, Minha Vida até 2026, afirma ministro
Jader Filho afirma que avanço do programa depende da saúde financeira do FGTS
Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador
Parlamentar se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão
Presidente do BC 'agradece a Deus' por enfrentar caso Master durante governo Lula
Segundo Galípolo, o apoio fornece 'certeza e tranquilidad'" para o trabalho de supervisão, além de ajudar pela experiência do petista
Saiba quem é Juliana Bassetto, mulher que morreu após nadar em piscina de academia de SP
Outros clientes relataram mal-estar logo depois da aula de natação na unidade
Empresário apresenta atestado médico e CPMI do INSS cancela sessão
Presidente da comissão disse que não aceitará manobras para esvaziar investigação
'Sucesso', diz Nunes sobre pré-carnaval em SP após folia marcada por caos e superlotação
Desfile, que teve como atração principal o DJ escocês Calvin Harris, teve empurra-empurra e centenas de pessoas passando mal
