Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) AFP
Cerca de 51,5% desaprovam governo de Lula, mostra levantamento
Na avaliação qualitativa, 42,7% classificam a gestão como ótima ou boa
Em cenário de 2º turno, Flávio tem 46,3% e Lula, 46,2%, aponta Atlas/Bloomberg
Os dois aparecem empatados pela primeira vez nas simulações do instituto
MG: sobe para 36 o número de mortos provocadas por chuvas em Juiz de Fora e Ubá
Pelo menos 38 pessoas estão desaparecidas
STF julga decisão de Dino que suspendeu pagamento de penduricalhos
Benefícios são concedidos a servidores e não cumprem teto de 46,3 mil
'Perdi tudo do meu restaurante... de novo', diz vítima da chuva em Juiz de Fora
Número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos subiu para 30
Vídeo: Idosos boiam em colchões após casa de repouso em MG inundar
Estabelecimento, localizado na Rua Dona Maria, ficou completamente alagado
