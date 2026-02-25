AP News repercutiu condenação no caso Marielle Franco - Reprodução

Publicado 25/02/2026 17:19 | Atualizado 25/02/2026 17:53

condenação dos réus pelo assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (25), ganhou repercussão internacional nos principais veículos de imprensa. Os jornalistas consideraram a decisão como uma mensagem que ultrapassa as fronteiras brasileiras e um marco histórico no combate à impunidade política e à violência contra defensores de direitos humanos no Brasil.

O jornal britânico The Guardian deu destaque à condenação dos irmãos João Francisco Inácio Brazão (Chiquinho) e Domingos Brazão, apontados como mandantes do crime: "Irmãos políticos brasileiros condenados por ordenar o assassinato da vereadora do Rio". O periódico apontou que Marielle foi morta porque sua atuação incomodava interesses políticos e econômicos ligados a milícias e corrupção no Rio.

A agência britânica Reuters enfatizou a votação unânime do STF para condenar os apontados como mandantes do assassinato: "Os irmãos Brazão, que estavam entre os políticos mais poderosos do Rio de Janeiro, ganharam milhões de dólares com um esquema que se apropriou de terras públicas na Zona Oeste da cidade para projetos imobiliários privados", apontou.



Na Espanha, o diário El País classificou a decisão como "histórica" e ressaltou a dimensão política do crime. O jornal destacou que o assassinato da vereadora teve repercussão internacional imediata em 2018 e que a condenação representa um divisor de águas no processo de responsabilização dos mandantes.

"A confissão do pistoleiro que disparou o gatilho foi crucial para identificar e punir os mentores do crime. Os juízes afirmaram que a maior parte de seu depoimento foi corroborada por documentos e depoimentos de testemunhas", diz um trecho da reportagem.



Já a norte-americana Associated Press classificou a sentença como um passo relevante na responsabilização de crimes políticos no Brasil, chamando a decisão de "marco que expõe ligações entre política e crime organizado". A matéria frisou que os condenados incluem dois irmãos políticos e ex-agentes de segurança.

Quem são os condenados

Chiquinho Brazão (ex-deputado federal), Domingos Brazão (conselheiro do Tribunal de Contas do Estado-RJ) e Ronald Pereira (major da Polícia Militar) foram condenados pelo assassinato de Marielle e Anderson e pela tentativa de assassinato de Fernanda Chaves; Rivaldo Barbosa (delegado da Polícia Civil) foi condenado por corrupção passiva e obstrução de justiça; e Robson Fonseca (ex-assessor de Domingos no TCE-RJ) por participação em organização criminosa.



