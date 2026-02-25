Alckmin disse acreditar que o decreto sairá "nos próximos dias"Divulgação / MDIC/ André Neiva
Alckmin: decreto das salvaguardas segue hoje para Casa Civil antes de ir ao presidente
Ressalvas no acordo Mercosul-EU têm objetivo de proteger setores nacionais
Alckmin: decreto das salvaguardas segue hoje para Casa Civil antes de ir ao presidente
Ressalvas no acordo Mercosul-EU têm objetivo de proteger setores nacionais
Imprensa internacional repercute condenação no caso Marielle Franco
Jornalistas consideraram a decisão como uma mensagem que ultrapassa as fronteiras brasileiras
Caso Master: CPI do Crime convoca Vorcaro, Campos Neto e Paulo Guedes
Pedidos dizem que desregulação do mercado teria favorecido fraudes
Turistas gaúchas são baleadas em área de conflito agrário na Bahia
Nomes das vítimas não foram divulgados e o estado de saúde delas também não foi detalhado
Amazônia Legal concentra quase metade dos conflitos de terra no Brasil
Oxfam Brasil mostra relação entre disputas e baixos índices sociais
Fachin: criaremos comissão técnica de caráter consultivo para cumprir teto do funcionalismo
Grupo será responsável por formular regime transitório para extinção dos 'penduricalhos'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.