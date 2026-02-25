Governo adia por mais 90 dias vigência de regra sobre trabalho do comércio em feriadosFoto: Douglas Smmithy
Governo adia por mais 90 dias vigência de regra sobre trabalho do comércio em feriados
Decisão do Ministério do Trabalho será oficializada em publicação no Diário Oficial da União da quinta-feira (26)
Ministro diz que equipes federais permanecerão na Zona da Mata mineira
Chuvas intensas causaram alagamentos e deslizamentos de terra
Ministro da Justiça estuda novos projetos após retirada de tributo de bets do PL Antifacção
Segundo o chefe da pasta, o ministério cogita ou apoiar um novo projeto de lei que trate unicamente sobre o tributo ou outras duas iniciativas, sem detalhar quais são elas
Aquecimento do Atlântico potencializa eventos climáticos extremos
Especialistas explicam que o fenômeno afeta outros oceanos
Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
Objetivo é reduzir a mortalidade de seres domésticos e silvestres
'Sinto sua falta todos os dias': filha de Marielle se emociona após condenação dos réus
Luyara Santos, de 28 anos, publicou um depoimento sobre a saudade que sente da mãe e da decisão do STF
