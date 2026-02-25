Luyara Santos, filha de Marielle Franco, fala sobre saudade após oito anos da morte da mãe - Reprodução/Redes sociais

Luyara Santos, filha de Marielle Franco, fala sobre saudade após oito anos da morte da mãeReprodução/Redes sociais

Publicado 25/02/2026 18:02

Muito emocionada após a condenação , a filha de Marielle Franco, Luyara Santos, de 28 anos, publicou um depoimento falando sobre a saudade que sente da mãe e sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quarta-feira (25), o órgão condenou os mandantes do crime.

"Hoje a verdade tem nome. Hoje a justiça tem rosto. Hoje a saudade aperta diferente. Nada apaga a sua ausência. Nada preenche o vazio de não ter seu abraço, sua risada, sua voz me chamando de filha. A condenação não traz você de volta. Mas ela afirma, diante do Brasil e do mundo, que sua vida importa. Que sua história importa. Que a verdade importa", foi assim que a jovem iniciou o texto.

No depoimento, ela citou uma lição deixada por Marielle: "Minha mãe sempre me ensinou que coragem não é ausência de medo — é decisão. E foi com decisão que a gente atravessou esses anos todos: entre a dor e a luta, entre o luto e a mobilização".



Ao fim do texto, Luyara também deixou uma declaração para a mãe: "Eu sinto sua falta todos os dias.

Mas hoje eu respiro um pouco mais fundo. Te amo mil milhões, hoje e sempre", escreveu.

Confira a publicação na íntegra:

Familiares também comentaram