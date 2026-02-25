Wellington Lima, ministro da JustiçaAgência Brasil
Ministro da Justiça estuda novos projetos após retirada de tributo de bets do PL Antifacção
Segundo o chefe da pasta, o ministério cogita ou apoiar um novo projeto de lei que trate unicamente sobre o tributo ou outras duas iniciativas, sem detalhar quais são elas
Aquecimento do Atlântico potencializa eventos climáticos extremos
Especialistas explicam que o fenômeno afeta outros oceanos
Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
Objetivo é reduzir a mortalidade de seres domésticos e silvestres
'Sinto sua falta todos os dias': filha de Marielle se emociona após condenação dos réus
Luyara Santos, de 28 anos, publicou um depoimento sobre a saudade que sente da mãe e da decisão do STF
Chega a 46 o número de mortos nas chuvas na Zona da Mata Mineira
Pelo menos 21 pessoas continuam desaparecidas em Juiz de Fora e Ubá
'Condenação é recado para quem debochou de Marielle', diz Anielle
Irmãos Brazão foram condenados por ordenarem a morte da vereadora
