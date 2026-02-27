Senador Romário (PL-RJ)Divulgação

Romário (PL) mobiliza, nas redes sociais, ajuda às vítimas das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. Com mais de sete milhões de seguidores, o senador usa a própria voz em um apelo para todos os que podem ajudar. 
"Todo tipo de ajuda é importante nesse momento. Cada um ajuda como pode", publicou o parlamentar.

Romário vem reforçando o apelo para que seus seguidores contribuam com doações, compartilhem informações sobre pontos de arrecadação e mantenham viva a corrente de apoio às cidades mineiras. "Eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo. Sempre que alguém precisar e eu puder ajudar, vou usar minha voz e minha força para estar ao lado de quem mais precisa", afirmou o senador.

Entre as instituições que enfrentam dificuldades, e que Romário apoia, está o Asilo São Vicente de Paulo, de Ubá. Em meio à tragédia, a instituição também precisa de auxílio para garantir segurança, estrutura e dignidade a quem já carrega uma vida inteira de histórias e agora vive mais um momento de incerteza.

"Quando a gente tem voz, alcance e milhões de pessoas que escutam o que a gente fala, não podemos ficar em silêncio. É hora de transformar solidariedade em ação e ajudar essas famílias a recomeçar. Estamos falando de vidas que precisam ser amparadas em meio a essa tragédia, de aliviar a dor de quem hoje não tem mais um lar ou perdeu pessoas que ama", disse Romário.

O engajamento do senador representa uma forma de ampliar as frentes de ajuda em um dos piores episódios climáticos recentes no estado de Minas Gerais.