Ex-presidente Jair Bolsonaro
Na carta, Bolsonaro afirma que pediu à sua mulher para que se envolva na política apenas após este mês de março, pois ela estaria "por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém-operada, bem como nos cuidados da minha pessoa".
O ex-presidente também faz um apelo por unidade nas articulações eleitorais. "Numa campanha majoritária, bem como às cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados", escreveu.
“Dirijo-me a todos que comungam
conosco dos mesmos valores - Deus, Pá-
tria, família e liberdade - para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e à minha esposa.
A Michelle pedi para se envolver
