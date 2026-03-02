Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena na Papudinha - Sergio Lima/AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena na PapudinhaSergio Lima/AFP

Publicado 02/03/2026 10:18

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou no X uma carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual ele afirma lamentar críticas feitas por integrantes da própria direita a aliados e à sua mulher, Michelle Bolsonaro, além de defender união no campo conservador.



Na carta, Bolsonaro afirma que pediu à sua mulher para que se envolva na política apenas após este mês de março, pois ela estaria "por demais ocupada no atendimento da nossa filha Laura, recém-operada, bem como nos cuidados da minha pessoa".



O ex-presidente também faz um apelo por unidade nas articulações eleitorais. "Numa campanha majoritária, bem como às cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados", escreveu.