O desembargador Dirceu dos Santos é suspeito de comandar um esquema de venda de sentençasReprodução
Desembargador que movimentou R$ 14 milhões é afastado e vira alvo da PF por venda de sentenças
Corregedoria Nacional de Justiça realizou buscas na sede do Tribunal de Justiça do Mato Grosso na manhã desta segunda-feira
