No primeiro caso, a decisão foi tomada após uma inspeção à sede da empresa responsável, a BR Indústria de Alimentos, localizada em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo.
Durante a visita, realizada no dia 11 de fevereiro, foi constatado que a companhia funcionava sem licença sanitária e sem comprovar boas práticas de produção, segundo a Anvisa.
Com isso, foram proibidos a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos da empresa.
No segundo caso, o suplemento alimentar da empresa Vita BE Cosméticos teve a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso suspensos.
A medida foi adotada após a agência identificar que o produto era fabricado com um ingrediente não avaliado quanto à segurança para uso sublingual. Além disso, a fiscalização constatou a veiculação de alegações não aprovadas pela Anvisa na propaganda, como regulação do sono e prevenção da insônia.
