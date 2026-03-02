O Prouni oferece bolsas de estudo para alunos do ensino superior em instituições privadas - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 02/03/2026 10:45





O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo integrais (100% de gratuidade do valor da mensalidade) e parciais (50%) em universidades particulares para estudantes de baixa renda.



O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 2, o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026. A lista pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni . É preciso fazer login na plataforma Gov.br

Até o dia 13, os pré-selecionados precisam entregar a documentação que comprove as informações prestadas em sua inscrição diretamente na instituição privada de educação superior em que foram selecionados.



O estudante pode comparecer à faculdade privada para entregar fisicamente aos colaboradores a documentação, nos locais de oferta de curso superior. Outro meio é o encaminhamento da documentação virtualmente, por meio eletrônico disponibilizado pela instituição, em um campo específico, em sua página na internet.



Bolsas

O requisito para ter a bolsa integral é comprovar a renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos por pessoa.



O MEC comemora que a edição de 2026 é a maior da história do Prouni, com 22 anos de existência. Neste ano, estão sendo ofertadas 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.



Certificação do ensino médio





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou documento autenticado na



Segunda chamada Os candidatos com 18 anos ou mais que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 — e se enquadram nos pré-requisitos previstos no edital do Enem — devem requerer a declaração de conclusão para apresentar na faculdade.O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou documento autenticado na Página do Participante do Enem , o que permitirá a pré-matrícula dos pré-selecionados em instituições de educação superior de candidatos do Prouni.