Ciro Gomes (PSDB) lidera a disputa pelo governo do Ceará com 44,5% das intenções de votoReprodução

Publicado 02/03/2026 13:39

O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera a disputa pelo governo do Ceará com 44,5% das intenções de voto no Estado, seguido pelo atual governador, Elmano de Freitas (PT), que soma 35,3%. O senador Eduardo Girão (Novo) e o Professor Jarir Pereira (PSOL) aparecem em seguida, com 7% e 1,9%, respectivamente. Os dados são de levantamento divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo Paraná Pesquisas.

Nesse cenário, outros 4,7% não souberam responder ou não opinaram e 6,5% afirmaram que vão votam nulo ou em branco.

Em outro cenário, em que só aparecem os nomes de Ciro e Elmano, o ex-governador tem 51,5% das intenções de voto, ante 38,1% do petista. Outros 6,1% disseram que vão votar em branco ou nulo, e 4,3% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa também avaliou a administração do governador Elmano de Freitas. Aprovam a gestão 56,5% dos eleitores, enquanto 40,2% a desaprovam. Outros 3,3% não souberam ou não quiseram opinar.

Senado

O levantamento também questionou os eleitores cearenses sobre suas preferências nas eleições para o Senado. Duas vagas estarão em disputa por cada Estado. Portanto, os entrevistados puderam escolher até dois candidatos apresentados pelo instituto.

No primeiro cenário estimulado, ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) tem 46,9% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Eunício Oliveira (MDB), com 33,2%. Em seguida, estão a deputada federal Luizianne Lins (PT), com 26,9%; o deputado federal Júnior Mano (PSB), com 13,9%; o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), com 13,6% e o ex-secretário de Segurança Pública, General Theophilo (Novo), com 7,1%. Outros 11,4% votaram em branco ou nulo e 6,2% não souberam ou não quiseram opinar.

Já no segundo cenário estimulado, sem o Capitão Wagner, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) aparece na frente com 41% das intenções de voto. Na sequência, Eunício, com 34,4%; o deputado federal José Guimarães (PT), com 19,4%; Júnior Mano, com 14,6%; Alcides Fernandes, com 13,8%; General Theophilo, com 8,2% e o ex-senador Chiquinho Feitosa (PSDB), com 6,6%. Outros 12,1% optaram por votar em branco ou nulo, e 5,6% não souberam ou não quiseram opinar.

No terceiro cenário estimulado, Capitão Wagner aparece com 42,3% das intenções de voto contra 28,6% de Roberto Cláudio. Em seguida estão Eunício, com 26,9%; Luizianne Lins, com 20,1%; José Nobre Guimarães, com 15,5%; Júnior Mano, com 10,9%; Alcides Fernandes, com 10,1%; General Theophilo, com 4,6% e Chiquinho Feitosa, com 4,1%. Outros 7,5% citaram que vão votar em branco ou nulo e 5,2% não souberam ou não quiseram opinar.

Rejeição

A pesquisa também questionou aos entrevistados em qual candidato os eleitores não votariam de jeito nenhum. José Guimarães foi o mais votado, com 23,8%. Em seguida, estão Capitão Wagner, com 21,8%; Luizianne Lins, com 15,2%; Eunício, com 13,9%; General Theophilo, com 10,7%; Roberto Cláudio, com 9,2%; Júnior Mano, com 8,7%; Chiquinho Feitosa, com 8,4% e Alcides Fernandes, com 8,3%. Outros 14,5% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar em todos e 15,1% não souberam ou não quiseram opinar.

Para a realização desta pesquisa, o instituto utilizou uma amostra de 1500 eleitores, em 67 municípios cearenses. Tal amostra representativa do Estado do Ceará atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos porcentuais para os resultados gerais A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-08478/2026.