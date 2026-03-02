Outros alertas do Inmet indicam perigo, por causa de chuvas intensas, em mais de duas mil cidades - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Outros alertas do Inmet indicam perigo, por causa de chuvas intensas, em mais de duas mil cidadesTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 02/03/2026 14:22

Mais de mil e duzentas cidades, quase todas no interior do Nordeste e no estado do Tocantins, estão sob alerta vermelho de grande perigo por causa do acumulado de chuva durante toda esta segunda-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as tempestades podem chegar a 100 milímetros por dia, com alto risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Desde o final de semana, chove bastante na região. No Piauí, a cheia do rio Boa Vista alagou um dos povoados da cidade de Massapê. Segundo moradores, a sujeira acumulada durante o período seco impediu o curso natural da água, que extrapolou às margens do leito.

Em Sergipe, a Companhia de Saneamento identificou o aumento da cor na água da Bacia do Rio São Francisco, por causa dos sedimentos, galhos e folhas, acumulados no sistema de captação. Por causa da sujeira, o volume de água tratada disponibilizada pode variar e ocorrer a interrupção do fornecimento em pelo menos doze municípios sergipanos.

Ainda em Sergipe, um trecho da rodovia estadual AL-255, cedeu e foi levado pelas águas perto da divisa com Alagoas. Segundo a Defesa Civil, a chuva neste final de semana foi sete vezes maior que a média da região.

No Rio Grande do Norte, 15 pessoas foram resgatadas após ficarem ilhadas na cidade de Serra de São Bento, segundo o Corpo de Bombeiros. Entre eles, havia três crianças no grupo que fazia trilha, quando foram surpreendidos pela subida da água.

Diversas cidades do Nordeste suspenderam as aulas nesta segunda-feira por causa das chuvas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais considera alta a possibilidade de novas enxurradas, alagamentos em áreas urbanas, no litoral norte da Bahia, por causa de fortes pancadas de chuva previstas ao longo do dia.

Outros alertas do Inmet indicam perigo, por causa de chuvas intensas, em mais de duas mil cidades, das regiões Norte e Nordeste. Os avisos são válidos até a noite de terça-feira. Para o mês de março, a previsão é de acumulados de chuva 50 milímetros acima da média em praticamente todos os estados do Nordeste.