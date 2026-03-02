Plataforma agiliza a emissão do certificado de conslusão do Ensino MédioAntônio Cruz/Agência Brasil
Essa comprovação atesta a conclusão da educação básica é essencial para ingressar na educação superior, inscrever-se em concursos públicos que exigem nível médio, comprovar escolaridade em empregos, entre outros procedimentos.
Onde solicitar
Após a instituição registrar a solicitação, o certificado será fornecido em alguns minutos. O objetivo da mudança é dar mais agilidade à emissão do certificado de conclusão para quem tem direito.
Historicamente, para conseguir o certificado de ensino médio, o candidato precisava levar seus resultados a uma unidade certificadora (como uma Secretaria de Educação ou Instituto Federal), esperar semanas e voltar ao local para buscar o documento físico.
Quem pode solicitar
- Ter no mínimo 18 anos completos na data da primeira prova do Enem 2025;
- Ter alcançado, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento do Enem 2025;
- Ter obtido, pelo menos, 500 pontos na redação do Enem 2025.
1. acessar o site https://certificacaodigital.inep.gov.br e preencher os campos os campos da conta da plataforma Gov.br;
2. no site principal, o usuário deverá novamente analisar seus dados e, se necessário, atualizá-los. Depois, clicar em “Salvar”;
3. se o requerente for elegível, poderá solicitar o documento clicando em “Solicitar certificado”;
4. a solicitação será registrada pela instituição certificadora
5. o certificado será fornecido em alguns minutos;
6. No menu, ao clicar em “Certificado”, o interessado poderá baixar o documento em PDF, basta clicar em “Baixar PDF”;
7. A validação do certificado será a partir da leitura do QR Code, que abrirá o link https://certificacaodigital.inep.gov.br e validará o documento.
Em substituição, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi definido como a prova oficial para essa finalidade.
O Enem de 2025 também voltou a declarar a proficiência parcial dos participantes, a partir do resultado conquistado no exame.
