Cento e vinte e nove apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 38.181,97 cada - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo

Publicado 03/03/2026 09:57

A Mega-Sena irá sortear nesta terça-feira, 3, um prêmio acumulado de R$ 160 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.



As apostas do concurso 2.978 podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.