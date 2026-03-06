Tenente-coronel Rodrigo Bezerra foi condenado a 21 anos de prisão no processo da trama golpistaDivulgação/ Rosinei Coutinho/ STF
Moraes arquiva investigação contra irmã de 'kid preto' que escondeu eletrônicos em panetone
Ministro do Supremo avaliou que a conduta de Dhebora Bezerra de Azevedo não teve relevância penal suficiente para justificar um processo criminal
Caso Master: Entenda as conexões com Moraes encontradas no celular de Vorcaro
Arquivos estão na investigação da PF, e uma parte deles foi enviada à CPMI do INSS
Vacina da dengue do Butantan mantém eficácia de 80,5% contra formas graves da doença
Pesquisa acompanhou 16.235 pessoas de 2 a 59 anos
Toffoli diz que quebras de sigilo de Vorcaro só chegaram ao STF após ele deixar caso Master
Ministro detalha medidas adotadas enquanto estava à frente das investigações, incluindo prisões, bloqueio de R$ 2 bilhões e deferimento de pedidos da PGR
Oposição pede prisão de Moraes; cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro
Conversas obtidas pela PF mostram que ministro e banqueiro dialogaram por visualização única no dia em que dono do Master foi preso pela primeira vez
Número de beneficiários de planos de saúde cai 0,17% em janeiro, aponta ANS
Convênios odontológicos também recuam 23 mil clientes, mas no comparativo anual há crescimento
