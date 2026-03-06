Apenas neste ano, já foram apresentados oito pedidos de impeachment do ministro Alexandre de MoraesBruno Peres / Agência Brasil
Líder da oposição na Câmara pretende protocolar pedido de impeachment de Moraes por caso Master
Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinar a abertura ou não do processo
Carlos Viana quer convidar Dino para esclarecer anulação da quebra de sigilo de Lulinha
Presidente da CPMI do INSS afirmou que a iniciativa busca 'promover o diálogo entre os Poderes da República'
Moraes arquiva investigação contra irmã de 'kid preto' que escondeu eletrônicos em panetone
Ministro do Supremo avaliou que a conduta de Dhebora Bezerra de Azevedo não teve relevância penal suficiente para justificar um processo criminal
Caso Master: Entenda as conexões com Moraes encontradas no celular de Vorcaro
Arquivos estão na investigação da PF, e uma parte deles foi enviada à CPMI do INSS
Vacina da dengue do Butantan mantém eficácia de 80,5% contra formas graves da doença
Pesquisa acompanhou 16.235 pessoas de 2 a 59 anos
Toffoli diz que quebras de sigilo de Vorcaro só chegaram ao STF após ele deixar caso Master
Ministro detalha medidas adotadas enquanto estava à frente das investigações, incluindo prisões, bloqueio de R$ 2 bilhões e deferimento de pedidos da PGR
