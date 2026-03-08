Tadeu Garcia era natural de Parintins e carinhosamente apelidado de ’Mestre das Evoluções’Reprodução/ redes sociais
Nas redes sociais, o Boi Garantido lamentou a morte e descreveu Tadeu como "dono de uma sensibilidade única e de um talento extraordinário".
Tadeu Garcia era natural de Parintins e carinhosamente apelidado de "Mestre das Evoluções", devido ao talento em compor toadas para as performances do boi vermelho e branco no Festival de Parintins.
"Ele foi, sem dúvidas, um dos compositores que mais chegaram perto de explicar, em forma de poesia, um amor que, por natureza, é inexplicável: o amor pelo Boi Garantido. Dedicou sua vida à arte, à cultura popular parintinense e ao amor incondicional pelo Boi do Povão", diz parte da nota.
"Sua partida deixa uma lacuna irreparável na cultura parintinense, mas também um legado eterno que continuará vivo no Boi Garantido. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a toda a nação vermelha e branca. Que Deus conforte os corações e que a memória de Tadeu Garcia permaneça eternamente viva na história, na música e na alma do seu tão amado Boi", acrescentou o texto. A causa do falecimento não foi oficialmente divulgada.
Além da música, Tadeu Garcia também se dedicou à literatura e à pesquisa sobre a cultura regional. Ele é autor do livro As Lendas e Tradições do Folclore de Parintins: um mergulho na cultura amazônica e suas raízes ancestrais, obra que reúne estudos e reflexões sobre a formação cultural do boi-bumbá e as tradições da ilha.
"Tadeu foi um poeta brilhante, mago das evoluções do nosso boi do povão. Levou para a arena sentimentos, histórias e muito amor na alma que, um dia, na infância, nos apaixonou. Suas toadas se eternizarão, emocionando corações de todas as gerações… Seu legado continuará ecoando naquela arena sagrada, nas toadas cantadas pelo nosso pirão de gente", escreveu em um trecho da publicação.
"Meu amigo, meu irmão @tadeugarcia6 atravessou o grande rio. Tadeu foi um grande parceiro no começo da minha carreira, no fim da década de 80, e desde então construímos muitas histórias e tivemos muitas conquistas nesse ramo musical. Descanse, meu nobre irmão. Muito obrigado por tudo, pelo teu legado e pela parceria de vida e carreira. Essa toada 'Brilho Solar' é uma das obras que fizemos juntos", afirmou.
Ver essa foto no Instagram
"Tadeu Garcia deixou sua marca na história do festival, com contribuições importantes ao boi contrário e também em sua passagem pelo Caprichoso. (...) Que sua arte e seu legado permaneçam vivos na memória da cultura parintinense", escreveu nas redes sociais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.