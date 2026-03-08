Tadeu Garcia era natural de Parintins e carinhosamente apelidado de ’Mestre das Evoluções’ - Reprodução/ redes sociais

Publicado 08/03/2026 09:20

O compositor de toadas do Boi Garantido, Tadeu Garcia, morreu neste sábado (7), aos 68 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada em comunicado publicado pela Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido.



Nas redes sociais, o Boi Garantido lamentou a morte e descreveu Tadeu como "dono de uma sensibilidade única e de um talento extraordinário".

Tadeu Garcia era natural de Parintins e carinhosamente apelidado de "Mestre das Evoluções", devido ao talento em compor toadas para as performances do boi vermelho e branco no Festival de Parintins.



"Ele foi, sem dúvidas, um dos compositores que mais chegaram perto de explicar, em forma de poesia, um amor que, por natureza, é inexplicável: o amor pelo Boi Garantido. Dedicou sua vida à arte, à cultura popular parintinense e ao amor incondicional pelo Boi do Povão", diz parte da nota.



A causa do falecimento não foi oficialmente divulgada.

Entre suas composições mais conhecidas estão toadas como "Marca da Ausência" (1997), "Tempos de Cabanagem" (1998), em parceria com Paulinho Du Sagrado, "Luzes Rubras" (2001), "Alma de Guerreiro" (2002), "Sublimação" (2004) e "Canto do Sonho-Fantasia" (2009), além da histórica sequência de toadas de Evolução, iniciada em 1995 e que atravessou diversas edições do Festival, até a Décima Nona Evolução, que fará parte do álbum Garantido 2026.



Além da música, Tadeu Garcia também se dedicou à literatura e à pesquisa sobre a cultura regional. Ele é autor do livro As Lendas e Tradições do Folclore de Parintins: um mergulho na cultura amazônica e suas raízes ancestrais, obra que reúne estudos e reflexões sobre a formação cultural do boi-bumbá e as tradições da ilha.

As informações sobre o velório não foram divulgadas.

Homenagens

A Prefeitura de Parintins divulgou nota de pesar destacando a contribuição do artista para a cultura do município e para o Festival de Parintins.

"A Prefeitura de Parintins manifesta profundo pesar pelo falecimento do compositor Tadeu Garcia, uma das grandes vozes da toada do Boi Garantido. Autor de composições marcantes, Tadeu Garcia ajudou a construir capítulos memoráveis do Festival Folclórico de Parintins, contribuindo com talento, sensibilidade e amor pela cultura amazônica e pelo Boi Garantido. Seu legado permanecerá vivo na memória do povo parintinense e no coração dos apaixonados pelo boi-bumbá", disse.

Israel Paulain, apresentador do Boi Garantido, foi um dos primeiros a homenagear Tadeu Garcia. Com um trecho da letra de "Terceira Evolução" um dos sucessos do compositor parintinense, o item 1 do Boi do Povo se despediu com declarações de gratidão e respeito pela contribuição dada ao Festival Folclórico.



"Tadeu foi um poeta brilhante, mago das evoluções do nosso boi do povão. Levou para a arena sentimentos, histórias e muito amor na alma que, um dia, na infância, nos apaixonou. Suas toadas se eternizarão, emocionando corações de todas as gerações… Seu legado continuará ecoando naquela arena sagrada, nas toadas cantadas pelo nosso pirão de gente", escreveu em um trecho da publicação.

David Assayag também se manifestou. A história entre compositor e levantador de toadas é uma das mais íntimas dentro e fora da arena. Foi na voz do item 2 que muitos dos sucessos de Garcia ganharam o mundo. Assayag relembrou o começo de sua carreira e a parceria que começou na década de 1980.



"Meu amigo, meu irmão @tadeugarcia6 atravessou o grande rio. Tadeu foi um grande parceiro no começo da minha carreira, no fim da década de 80, e desde então construímos muitas histórias e tivemos muitas conquistas nesse ramo musical. Descanse, meu nobre irmão. Muito obrigado por tudo, pelo teu legado e pela parceria de vida e carreira. Essa toada 'Brilho Solar' é uma das obras que fizemos juntos", afirmou.

Isabelle Nogueira, ex-BBB e cunhã-poranga do Boi-Bumbá Garantido, disse que Garcia fez parte da sua história.

"Obrigada por absolutamente tudo o que você fez por nossa cultura e nação encarnada. Suas obras embalaram minha infância e meus sonhos. Estás eternizado em nossas memórias", afirmou.

O Caprichoso também se manifestou sobre o falecimento, relembrando sua toada "Noite de Esplendor", escrita por Garcia.



"Tadeu Garcia deixou sua marca na história do festival, com contribuições importantes ao boi contrário e também em sua passagem pelo Caprichoso. (...) Que sua arte e seu legado permaneçam vivos na memória da cultura parintinense", escreveu nas redes sociais.