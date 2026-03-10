Agentes foram acionados após denúncias de disparos feitos por ocupantes de um carro Fiat ArgoReprodução / Redes sociais
Ataque a tiros deixa dois jovens mortos e um ferido em BH
Vítimas foram socorridas por moradores e familiares; não há informações sobre a motivação do crime
Mulher suspeita de integrar rede de exploração infantil de piloto é presa no ES
Segundo a polícia, ela repassava imagens de uma criança de três anos para Sérgio Antonio Lopes
Parceria entre MEC e empresas oferece benefícios a professores
Educadores têm descontos em livros, Kindles e em curso de capacitação em plataforma de e-commerce
Adolescente é resgatada após enviar localização à mãe durante sequestro em SC
Jovem de 16 anos conseguiu pedir socorro pelo celular e indicar onde estava; dois suspeitos acabaram presos
STF julga deputados do PL acusados de pedirem 'pedágio' em emendas do orçamento secreto
PGR solicitou a condenação dos parlamentares e a perda dos mandatos
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 60 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
