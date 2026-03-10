Agentes foram acionados após denúncias de disparos feitos por ocupantes de um carro Fiat Argo - Reprodução / Redes sociais

Agentes foram acionados após denúncias de disparos feitos por ocupantes de um carro Fiat ArgoReprodução / Redes sociais

Publicado 10/03/2026 09:00

Um ataque a tiros deixou dois jovens, de 17 e 19 anos, mortos nesta segunda-feira (9), no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um terceiro jovem, de 18, ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após denúncias de disparos feitos por ocupantes de um carro Fiat Argo contra três pessoas.

Moradores socorreram duas das vítimas e as levaram para a UPA Teresópolis antes da chegada da polícia. O terceiro jovem, que foi atingido no lado esquerdo do abdômen, foi levado pela mãe para outra unidade de saúde. As informações são do "Estado de Minas".

Testemunhas contaram que o autor dos disparos seria um homem conhecido pelo apelido de "Coitinha", que teria diversas passagens pela polícia. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu uma cápsula e um projétil de calibre 9 mm.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso é investigado.

