Médicos da unidade denunciaram o caso à polícia - Divulgação / PMESP

Publicado 10/03/2026 11:30

Um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 30, foram presos pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (9), após levarem um bebê já morto a um pronto-socorro em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A criança, filho da suspeita, tinha sinais de agressão pelo corpo.

Médicos da unidade denunciaram o caso à polícia quando a mãe da criança, identificada como Thais Daniel Costa, e Marcelo Pereira de Oliveira fugiram do hospital. Encontrados em uma casa, o casal confessou ter dado medicamento de uso controlado para a criança, que tem hidrocefalia e desvio na coluna, para dormir. A mãe afirmou que também ingeriu o remédio.

Após a criança começar a passar mal, segundo o relato da mãe, ela foi colocada no carrinho, quando bateu a cabeça. A mãe decidiu levar o bebê ao médico, "mas já era tarde demais". De acordo com a Polícia Civil, o casal está junto há três meses. O menino morto não é filho do homem.

A denúncia do hospital de crime violento contra a criança foi confirmada pelos peritos. O casal foi preso em flagrante por suspeita de homicídio qualificado.