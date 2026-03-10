Médicos da unidade denunciaram o caso à políciaDivulgação / PMESP
Casal foge de hospital após levar bebê morto com sinais de agressão e é preso em SP
Mãe e companheiro confessaram à polícia ter dado medicamento de uso controlado à criança, que tinha hidrocefalia
Haddad anuncia que deixará o Ministério da Fazenda na próxima semana
Pasta deverá ser comandada pelo atual secretário-executivo, Dario Durigan
Homem mata ex-companheira e leva corpo até delegacia no DF
Suspeito estacionou carro com vítima já sem vida no banco da frente e foi preso em flagrante por feminicídio
PF faz operação para combater tráfico de drogas no Porto de Santos
Investigação teve início em 2022
Mendonça determina que visitas de advogados a Vorcaro não sejam gravadas
Monitoramento costuma ser feito nos presídios federais para evitar que integrantes de organizações criminosas ordenem novos crimes
Ataque a tiros deixa dois jovens mortos e um ferido em BH
Vítimas foram socorridas por moradores e familiares; não há informações sobre a motivação do crime
