Candidatos do PSD definidos por Kassab não têm nomes expressivos nas pesquisas eleitorais - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/03/2026 17:02

O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, rejeitou o rótulo de "terceira via" para o candidato do partido à Presidência da República nas eleições deste ano. Nesta segunda-feira, 9, o líder da sigla afirmou que o nome escolhido por ele para disputar o pleito "será a melhor via".

"Uma candidatura que represente as aspirações da sociedade brasileira no que diz respeito ao combate à corrupção, mais transparência, voto distrital, e idade mínima para os tribunais superiores", afirmou Kassab em evento na Associação Comercial de São Paulo.

O PSD pretende lançar um nome na disputa como alternativa à polarização política entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o filho "01" de Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Os pré-candidatos do PSD são os governadores Ratinho Jr., do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Segundo declarações do líder da sigla no evento na capital paulista, Kassab deve bater o martelo sobre seu candidato até o dia 31 de março. Caiado ainda não oficializou a ida para o partido.

Nomes do PSD não são expressivos em pesquisas

Os três postulantes ao cargo não decolaram nas pesquisas eleitorais até o momento. Pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 7, mostrou que os pré-candidatos do PSD não representam ameaça à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como alternativas para os eleitores de direita.

A pesquisa de intenção de votos apresentou aos entrevistados cenários variados, nos quais foram trocados os candidatos do PSD O presidente Lula e Flávio ficam sempre na liderança, com pequena diferença de votos em todas as alternativas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, porém, aparece como o mais bem colocado entre os três pessedistas.