Candidatos do PSD definidos por Kassab não têm nomes expressivos nas pesquisas eleitorais Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia
Kassab rejeita o rótulo de terceira via para candidato do PSD: 'Será a melhor via'
Presidente do partido definiu Ratinho Jr., Ronaldo Caiado e Eduardo Leite como postulantes ao cargo
Comissão da Câmara aprova requerimento para STF autorizar prisão domiciliar para Jair Bolsonaro
Autor justifica pedido com o argumento de que a condenação foi feita 'em processo com viés político'
Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF
Os cinco foram condenado a 16 anos de reclusão
Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Presidente da Crefisa e do Palmeiras será ouvida como testemunha
Lula liga para líderes de México e Colômbia, após Trump rotular cartéis como terroristas
Presidente articula uma manifestação conjunta contra a medida adotada pelos Estados Unidos
Eduardo Leite defende idade mínima de 60 anos para ministros do STF
Pré-candidato do PSD à Presidência propôs uma reforma da previdência com ajuste dinâmico
