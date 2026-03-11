Polícia Federal fez "minucioso trabalho de investigação e levantamentos que permitiram localizar o investigado"Polícia Federal/Divulgação
PF prende operador do núcleo financeiro do 'Careca do INSS'
Alexandre Moreira da Silva foi alvo da Operação Sem Desconto, que investiga o desvio de R$ 6,3 bilhões do INSS
Toffoli vai relatar pedido para criação da CPI do Banco Master
Nome foi escolhido pelo sistema eletrônico de distribuição do STF
Kassab rejeita o rótulo de terceira via para candidato do PSD: 'Será a melhor via'
Presidente do partido definiu Ratinho Jr., Ronaldo Caiado e Eduardo Leite como postulantes ao cargo
Comissão da Câmara aprova requerimento para STF autorizar prisão domiciliar para Jair Bolsonaro
Autor justifica pedido com o argumento de que a condenação foi feita 'em processo com viés político'
Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do DF
Os cinco foram condenado a 16 anos de reclusão
Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Presidente da Crefisa e do Palmeiras será ouvida como testemunha
