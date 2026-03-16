Passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu na horaDivulgação/PRF
Homem morre após carro atropelar cavalo em Pernambuco
Motorista não foi encontrado
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Material seguia de Foz do Iguaçu para a capital maranhense
Eduardo Bolsonaro tem 15 dias para se defender em processo da PF por abandono de cargo
Filho ‘03′ do ex-presidente já perdeu o mandato na Câmara dos Deputados
STF retoma julgamento de deputados do PL por 'pedágio' de R$ 1,6 milhão e desvio de emendas
Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa podem ser condenados
Presidente do STF diz que tribunais devem 'resistir à tentação de fazer tudo'
Fachin afirmou que decisões que concentram poder no Judiciário podem 'ser tão prejudiciais à democracia quanto o problema que pretendem resolver'
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