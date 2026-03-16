Passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu na hora - Divulgação/PRF

Passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu na horaDivulgação/PRF

Publicado 16/03/2026 12:43 | Atualizado 16/03/2026 12:55

Um homem morreu num acidente de carro no km 180 da BR-101, em Palmares, Zona da Mata de Pernambuco, na madrugada deste domingo (15). O veículo em que ele viajava colidiu contra um cavalo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada por volta das 3h para atender a ocorrência. Segundo os agentes, o veículo parou no acostamento após atropelar o animal, que estava solto na via.

Os policiais não encontram o motorista do carro no local do acidente. Já o passageiro, cuja identifidade ainda é desconhecida, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias do acidente. A PRF disse, ainda, não ter detalhes da relação entre o passageiro e o condutor do veículo.