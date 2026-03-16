Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP

Publicado 16/03/2026 12:40

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora nas últimas 24h, informou boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo hospital DF Star, em Brasília.

Segundo o documento, Bolsonaro teve "recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída". O ex-presidente segue internado

"Bolsonaro segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", afirma o boletim.

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente em 22 de novembro do ano passado. Em 15 de janeiro deste ano, foi transferido para a Papudinha, onde segue cumprindo pena. Ele voltou a ser internado na última sexta-feira, 13, após registrar febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.