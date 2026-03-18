Fernando Haddad agradeceu a parceria do Congresso - Valter Campanato/Agência Brasil

Fernando Haddad agradeceu a parceria do CongressoValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 18/03/2026 16:26

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que teve duas reuniões de despedida nesta quarta-feira, 18, com os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O ainda ministro foi ao encontro dos presidentes nas residências oficiais de cada um, pela manhã e pela tarde.

"Fui pela manhã na residência oficial do Senado. Me despedi e agradeci ao presidente Davi Alcolumbre. E fiz agora o mesmo com o presidente Hugo Mota: agradecer e me despedir", disse o ministro a jornalistas no período da tarde. "Acho que entregamos uma agenda importante para o País e os resultados têm que ser compartilhados com quem nos ajudou a chegar até aqui. O Congresso foi muito parceiro", completou.