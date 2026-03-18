Dario Durigan diz que governo está comprometido em manter o abastecimento e a estabilidade no preço dos combustíveisMarcelo Camargo/Agência Brasil
Durigan: Confaz aprovou acordo entre ANP e 21 Estados para compartilhar notas de combustíveis
Não aderiram ao pacto: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Alagoas, Mato Grosso e Amazonas
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