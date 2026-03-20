União Brasil deve lançar Pablo Marçal para disputar vaga de deputado federal por São PauloReprodução/Twitter
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O coach foi condenado por propaganda eleitoral abusiva por vídeo feito durante as eleições municipais de São Paulo em 2024
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