Programa Mover disponibilizou um total de R$ 19,3 bilhões em subsídios para a transição energética de carrosDivulgação/MDIC
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