Se não conseguir articular a candidatura ao ghoverno do Paraná pelo União Brasil, Sérgio Moro se filiará ao PL - Geraldo Magela/Agência Senado

Se não conseguir articular a candidatura ao ghoverno do Paraná pelo União Brasil, Sérgio Moro se filiará ao PLGeraldo Magela/Agência Senado

Publicado 20/03/2026 18:19

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira, 19, que decidiu apoiar a pré-candidatura do senador Sérgio Moro (União-PR) para o governo do Paraná após ter sido informado de que o atual governador, Ratinho Júnior, será o escolhido do PSD para disputar as eleições para a Presidência da República. Moro deve sair do União Brasil e se filiar ao Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro em breve.

"O Ratinho é um grande quadro, inegavelmente, com uma boa avaliação, mas cada partido tem direito de lançar seus pré-candidatos. A informação que nós temos é que ele será o candidato pelo PSD, portanto, temos que tomar decisões a partir do posicionamento dele", disse Flávio durante evento do grupo empresarial Lide.

O filho de Bolsonaro queria o apoio de Ratinho Jr. à sua candidatura à Presidência da República. Mas a oferta enfrentou resistência de aliados do paranaense. Na última quarta-feira, 11, o coordenador da pré-campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN), ofereceu ao governador uma aliança para o primeiro turno das eleições de outubro.

O aceite implicaria o governador abrir mão da sua própria candidatura ao Planalto, vaga que hoje está em disputa dentro do próprio PSD. Ratinho respondeu a Marinho que o PSD não decidiu ainda quem será o presidenciável e que ele não pode responder pela legenda, segundo aliados do governador. Os dois haviam combinado de se falar novamente dentro de duas semanas.

Com o PSD próximo de encaminhar a pré-candidatura de Ratinho Jr., o partido de Flávio decidiu apoiar o nome de Sérgio Moro para disputar o governo do Paraná.

"Vamos tocar a vida lá no Paraná. Conversamos com o Sérgio Moro e ficou resolvido que ele concorrerá ao governo com o nosso apoio e pelo PL", disse Flávio.

Ratinho Jr. disputa a pré-candidatura do PSD para o Planalto com outros dois governadores, o de Goiás, Ronaldo Caiado (este ainda não filiado mas com promessa de se juntar ao PSD), e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

De acordo com uma liderança do PSD, embora o martelo ainda não esteja formalmente batido, a tendência é mesmo a escolha de Ratinho Jr., em razão de ele ser considerado "mais maduro" para assumir a candidatura. Ele aponta que, "pelo espírito e clima" e pela "capacidade de crescimento", a escolha faria mais sentido.

Sérgio Moro deve se filiar ao PL

O PL fechou apoio à pré-candidatura de Moro ao governo do Paraná, durante reunião com o senador na sede do partido nesta quarta-feira, 18. Com isso, os bolsonaristas solucionam o problema da falta de palanque para Flávio no estado, uma vez que Ratinho Jr. seja o escolhido para concorrer à Presidência.

"Nós vamos apoiar o Moro, isso está certo. Agora ele precisa definir a situação dele no União Brasil. E nós vamos tocar para frente", afirmou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, após a reunião.

Moro deve ter uma reunião na noite desta sexta-feira, 20, com a federação de seu partido, a União Progressista (União-PP), para tratar da candidatura. Caso não consiga legenda para disputar, o plano B é ele se filiar ao PL.