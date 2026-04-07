STF reconheceu o direito de Ibaneis Rocha de não depor na CPI do Crime OrganizadoJosé Cruz/Agência Brasil
Defesa diz que ex-governador do Distrito Federal não vai depor à CPI do Crime Organizado
Parlamentares queriam que Ibaneis Rocha prestasse esclarecimentos sobre a compra pelo BRB de créditos falsos do Banco Master
Defesa diz que ex-governador do Distrito Federal não vai depor à CPI do Crime Organizado
Parlamentares queriam que Ibaneis Rocha prestasse esclarecimentos sobre a compra pelo BRB de créditos falsos do Banco Master
Violência: pedido de audiência de retratação deve partir só da mulher
Casos de desistência ocorrerão apenas diante do juiz
Acidente com ônibus e três carros deixa dois mortos e 14 feridos no Maranhão
Coletivo saiu da pista e caiu em um açude às margens da rodovia
Indígenas esperam receber Lula no Acampamento Terra Livre
Lideranças farão marcha pedindo que presidente assine demarcação de terras
Motorista de aplicativo é preso por desviar mais de 100 ovos de Páscoa em Goiás
Produtos seriam destinados à doação para crianças carentes
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 15 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.