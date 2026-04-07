STF reconheceu o direito de Ibaneis Rocha de não depor na CPI do Crime Organizado - José Cruz/Agência Brasil

STF reconheceu o direito de Ibaneis Rocha de não depor na CPI do Crime OrganizadoJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 07/04/2026 09:08

Brasília - O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) não vai depor à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do crime organizado nesta terça-feira, 7. A informação foi confirmada pelo advogado de Ibaneis, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

A CPI havia aprovado a convocação de Ibaneis na terça-feira, 31. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça liberou o ex-governador de comparecer, em uma decisão da última sexta-feira, 3.

"Trata-se de importante decisão que resguarda o direito constitucional à não autoincriminação", disse o escritório Almeida Castro, Castro e Turbay advogados, que representa Ibaneis, em nota. "O insubsistente requerimento de depoimento em questão buscava a criminalização da advocacia, a qual é fundamental para a administração da justiça, nos termos da Constituição Federal."

Os parlamentares queriam ouvir Ibaneis sobre as fraudes do Banco Master. Entre 2024 e 2025, no mandato do então governador, o Banco de Brasília (BRB), instituição controlada pelo DF, comprou R$ 12,2 bilhões de créditos falsos do Master. O prejuízo vai requerer uma capitalização do BRB.