CNI vai ao STF contra MP do frete divulgação / CNI
CNI vai ao STF contra MP do frete e critica 'intervenção estatal excessiva' no setor
Confederação afirma que a medida não corrige falhas de mercado
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Lula diz que enviará nesta semana ao Congresso projeto para reduzir escala 6x1
Presidente também defendeu que haja uma brecha para o caso de necessidade de contratos coletivos de categorias diferenciadas durante a implementação da medida
MP de São Paulo vai investigar morte de mulher baleada por PM
Policiais envolvidos no caso foram afastados
Filho é suspeito de matar assassino da mãe quase 10 anos após crime em MG
Jovem teria monitorado a vítima por meses antes do ataque e fugiu após disparos em frente a uma unidade de saúde
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Desde 3 de março, parlamentares tentam ouvir ex-presidente do Banco Central
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