Advogados de Campos Neto comunicaram que obrigatoriedade de presença violaria decisão do STFWilson Dias/Agência Brasil
Campos Neto falta à CPI do Crime Organizado pela terceira vez
Desde 3 de março, parlamentares tentam ouvir ex-presidente do Banco Central
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Presidente diz que proposta sobre terras raras é 'vergonha' e afirma que exploração do recurso é de competência da União
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Operação mira grupo especializado em vendas ilegais em plataformas digitais
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