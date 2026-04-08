Boi foi resgatado com vida, sem ferimentos aparentes - Reprodução / Redes sociais

Boi foi resgatado com vida, sem ferimentos aparentesReprodução / Redes sociais

Publicado 08/04/2026 11:51 | Atualizado 08/04/2026 12:03

Um boi de aproximadamente meia tonelada caiu dentro de uma fossa de um metro e meio de profundidade, nesta terça-feira (7), e precisou ser resgatado por militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), no Vale do Jequitinhonha.

A fossa ativa fica no quintal de uma fazenda. Segundo o CBMMG, os agentes realizaram o resgate utilizando equipamentos e técnicas específicas de salvamento terrestre, com o emprego de materiais para operações em altura e profundidade. Também foi feito o desbarrancamento da lateral da fossa para criar um local seguro, possibilitando a retirada do animal.

Os militares também fizeram uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), devido aos riscos biológicos e estruturais presentes no ambiente.

O animal foi resgatado com vida, sem ferimentos aparentes, e deixado aos cuidados do responsável.