Esquema movimentou mais de R$ 300 milhões somente em vendas no Mercado LivreDivulgação/Receita Federal
Operação mira grupo especializado em vendas ilegais em plataformas digitais
Organização criminosa movimentou cerca de R$ 1 bilhão
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