Esquema movimentou mais de R$ 300 milhões somente em vendas no Mercado Livre - Divulgação/Receita Federal

Esquema movimentou mais de R$ 300 milhões somente em vendas no Mercado LivreDivulgação/Receita Federal

Publicado 08/04/2026 11:31

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (7), uma ação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, especializada em contrabando e lavagem de dinheiro. O esquema importava produtos do Paraguai ilegalmente para venda em plataformas online. Estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão em seis estados.

O material comercializado era, em sua maior parte, composto por produtos eletrônicos, como aparelhos celulares, robôs aspiradores, equipamentos Starlink e aparelhos de ar-condicionado portáteis.

De acordo com a Receita Federal, as investigações tiveram início em 2022, quando uma ação apreendeu mercadorias transportadas em três carros. A apuração identificou que os produtos eram trazidos ilegalmente do Paraguai para serem vendidos em plataformas online, como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.

Entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões somente em vendas no Mercado Livre. Ao longo da investigação, a organização teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão, entre a comercialização de produtos ilegais e a lavagem de dinheiro.

Os integrantes se dividiam em grupos, de acordo com suas funções: o "grupo de trabalho", formado por motoristas, batedores e olheiros; o "grupo de compras", responsável pela operação no Paraguai; e o "grupo de vendas", que cuidava da comercialização dos produtos em plataformas digitais.

Segundo a investigação, a estrutura da organização criminosa era composta por cerca de 300 pessoas jurídicas (a maioria de fachada) e mais de 40 pessoas físicas. Foram identificadas empresas responsáveis por gerar notas fiscais frias, que davam aparência de legalidade à venda dos produtos. Além disso, 10 pessoas eram usadas como "laranjas" para abrir empresas e movimentar recursos.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra, no Paraná, e são cumpridos nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Pernambuco.