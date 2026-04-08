Pedroso cumpria pena na Apac por assassinar a mãe do suspeito com 20 facadas em 2016 - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Pedroso cumpria pena na Apac por assassinar a mãe do suspeito com 20 facadas em 2016Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 08/04/2026 12:52

Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 anos, é suspeito de matar Rafael Garcia Pedroso, de 31, dez anos depois do assassinato da sua mãe, em Frutal, em Minas Gerais. Neto deu cinco tiros em Pedroso em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Carlos Alberto Vieira, no dia 31 de março, e segue foragido.

A reportagem tentou contato com a defesa dele, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma testemunha disse que Pedroso foi levar a mulher para a UBS quando foi surpreendido por três tiros nas costas, um no pescoço e um na boca. Em seguida, Neto subiu na garupa de uma moto Honda Titan preta e fugiu.

O motorista que ajudou Neto foi encontrado há menos de um quilômetro do local do crime, no bairro do Caju em Frutal, informou a polícia.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Neto monitorava Pedroso desde 15 de janeiro, quando a vítima deixou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac). Pedroso cumpria pena na Apac por assassinar a mãe do suspeito com 20 facadas em 2016.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que realizou o primeiro atendimento na época, Clauciane Cipriano foi morta a facadas pelo ex-companheiro em frente à ExpoFrutal (tradicional festa agropecuária e rodeio realizada em Frutal, no Triângulo Mineiro), em julho. Neto, que na época tinha 9 anos, presenciou o crime.