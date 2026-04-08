Pedroso cumpria pena na Apac por assassinar a mãe do suspeito com 20 facadas em 2016Divulgação / Corpo de Bombeiros
Filho é suspeito de matar assassino da mãe quase 10 anos após crime em MG
Jovem teria monitorado a vítima por meses antes do ataque e fugiu após disparos em frente a uma unidade de saúde
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