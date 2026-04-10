Galpão onde funcionava uma serralheria desabou durante uma forte chuvaDivulgação
De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas que estavam no local sofreram ferimentos leves e foram levadas para hospitais da cidade. Após o resgate, as equipes realizaram buscas entre os escombros para descartar a possibilidade de outras vítimas.
Em outro ponto do município, um motociclista chegou a ser arrastado pela força da correnteza. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem é levado pela água.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram registrados 16 milímetros de chuva entre 17h e 18h. A maior rajada de vento na estação foi de 39 km/h, mas podem ter ocorrido ventos mais intensos em outros pontos da cidade.
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