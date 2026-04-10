Galpão onde funcionava uma serralheria desabou durante uma forte chuva - Divulgação

Galpão onde funcionava uma serralheria desabou durante uma forte chuvaDivulgação

Publicado 10/04/2026 10:05 | Atualizado 10/04/2026 10:06

Uma tempestade causou estragos m Montes Claro, em Minas Gerais. Nesta quinta-feira (9), um galpão onde funcionava uma serralheria desabou durante uma forte chuva, acompanhada de ventania, deixando feridos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas que estavam no local sofreram ferimentos leves e foram levadas para hospitais da cidade. Após o resgate, as equipes realizaram buscas entre os escombros para descartar a possibilidade de outras vítimas.

A chuva também provocou alagamentos e inundações em vários pontos da cidade. Durante o temporal, árvores atingiram muros de casas. Não houve feridos.



Em outro ponto do município, um motociclista chegou a ser arrastado pela força da correnteza. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem é levado pela água.

Veja o vídeo:

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Pessoas que estavam no local conseguiram resgatar o motociclista. Ele não ficou ferido. veja: