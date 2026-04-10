Após a ameaça, a Polícia Militar foi acionada, e o adolescente acabou apreendido - Reprodução / PMDF

Após a ameaça, a Polícia Militar foi acionada, e o adolescente acabou apreendidoReprodução / PMDF

Publicado 10/04/2026 09:15 | Atualizado 10/04/2026 09:16

Um adolescente, que não teve a idade divulgada, foi apreendido por ameaçar matar um professor com uma enxada nesta quinta-feira (9), na Asa Sul, no Distrito Federal. Segundo o Batalhão de Policiamento Escolar (BPESC), o jovem estava com uma navalha dentro da escola ao ser capturado.

O professor, que também é coordenador da unidade, contou que sofreu intimidação após retirar a navalha do aluno. Após a ameaça, a Polícia Militar foi acionada, e o adolescente acabou apreendido.

O jovem seguiu para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências cabíveis.