O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil

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Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado, 11, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 40 milhões.
Por se tratar de um concurso com final cinco, prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.
As apostas podem ser feitas até as 20h, nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.