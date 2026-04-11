O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6 - Agência Brasil

O jogo simples da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6Agência Brasil

Publicado 11/04/2026 09:12

As seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado, 11, a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 40 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.