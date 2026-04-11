Esdras Jônatas dos Santos é foragido da justiça brasileira - Reprodução/Instagram

Esdras Jônatas dos Santos é foragido da justiça brasileiraReprodução/Instagram

Publicado 11/04/2026 11:24

Um empresário mineiro suspeito de financiar os atos golpistas do 8 de janeiro foi preso por agentes de imigração dos Estados Unidos, o ICE. Esdras Jônatas dos Santos está detido na unidade de Moore Haven, na Flórida. As informações foram obtidas pelo UOL.

O empresário fugiu para os Estados Unidos com a então mulher dois dias após o 8 de janeiro. Ele é foragido da justiça brasileira, acusado de incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), ele teve as contas bancárias bloqueadas, passaporte cancelado e está proibido de usar redes sociais.

De acordo com a Polícia Federal, Esdras era um dos principais líderes de um acampamento golpista montado em frente ao 4º Comando do Exército, em Belo Horizonte. Ele não chegou a participar dos atos em Brasília, mas acompanhou a saída de pelo menos dois ônibus da capital mineira.