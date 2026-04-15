Equipe da Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina foi até a escola, mas o docente não estava no localReprodução / Google Street View
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