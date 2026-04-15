Equipe da Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina foi até a escola, mas o docente não estava no local - Reprodução / Google Street View

Equipe da Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina foi até a escola, mas o docente não estava no localReprodução / Google Street View

Publicado 15/04/2026 12:03

Um professor de uma escola em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, é investigado por supostamente ter agredido três estudantes dentro de sala de aula nesta terça-feira (14). O caso foi registrado em boletim de ocorrência e está sendo apurado pelas autoridades.

Segundo informações, os estudantes, com idades entre 12 e 13 anos, esperavam os colegas terminarem as atividades quando decidiram jogar bolas de papel entre si. Uma delas acabou acertando o professor, que, revoltado com a situação, lançou carteiras escolares contra os adolescentes. As informações são do "TopMídiaNews".

Os jovens foram encaminhados para o Hospital Regional de Nova Andradina. O diretor do centro educacional negou que tenham ocorrido agressões físicas diretas por parte do professor.

Uma equipe da Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina foi até a escola, mas o docente não estava no local.