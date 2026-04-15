Recentemente, a Anvisa aprovou um outro imunizante contra o VSRRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Anvisa amplia uso de vacina contra VSR para adultos a partir dos 18 anos
Imunizante é indicado para prevenção de doenças do trato respiratório inferior
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