Lula deu declaração sobre juros em cerimônia sobre investimentos no setor habitacionalX (antigo Twitter)/Reprodução
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