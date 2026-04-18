Dario Durigan defende o aumento dos impostos para ricos como uma ação importante do Ministério da Fazenda - Agência Brasil

Dario Durigan defende o aumento dos impostos para ricos como uma ação importante do Ministério da FazendaAgência Brasil

Publicado 18/04/2026 11:33

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse neste sábado que governos progressistas precisam se comunicar com as pessoas. Ele argumentou que não basta ter programas bem desenhados se isso não se traduzir em apoio popular.

"Não estamos ganhando corações com nossos projetos, com a nossa agenda verde", disse Durigan, em um painel sobre a política industrial verde no Global Progressive Mobilisation (GPM), um evento progressista, em Barcelona, na Espanha.

O ministro defendeu a importância de tratar de temas como desigualdade e crescimento econômico para garantir apoio popular à agenda verde. Ele usou o Brasil como exemplo, dizendo que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou o tema no centro da política econômica.

Durigan aproveitou para citar as ações da Fazenda nos últimos anos, inclusive com o aumento de impostos para ricos. "Nós estamos calibrando melhor os impostos", disse. "Os ricos e as empresas, que historicamente têm benefícios no País, nós estamos retirando esses benefícios e aumento impostos para empresas e os mais ricos."

O ministro disse, ainda, que os progressistas precisam "aproveitar suas oportunidades". Ele citou a guerra do Oriente Médio como uma fonte de incerteza que pode gerar mais uma crise no mundo, e defendeu a importância de quebrar o ciclo de crises