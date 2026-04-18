Dario Durigan defende o aumento dos impostos para ricos como uma ação importante do Ministério da FazendaAgência Brasil
Durigan: 'Progressistas precisam se comunicar com as pessoas, não basta ter bons projetos'
Ministro da Fazenda defende a centralização dos temas de desigualdade e crescimento econômico para garantir apoio popular
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