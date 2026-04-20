Homem permaneceu preso dentro do carro durante toda a madrugada - Divulgação / CBMMG

Homem permaneceu preso dentro do carro durante toda a madrugadaDivulgação / CBMMG

Publicado 20/04/2026 08:42

Um jovem de 18 anos ficou cerca de 12 horas caído no leito de um córrego, a aproximadamente 8 metros abaixo da via, após capotar o carro neste sábado (18), no sul de Minas Gerais.

A vítima seguia em direção a um sítio no distrito de Engenho do Ribeiro quando, por volta das 21h, ao atravessar uma ponte, perdeu o controle do veículo e caiu em direção ao córrego.

O homem permaneceu preso dentro do carro durante toda a madrugada e acabou resgatado na manhã de domingo (19) por pessoas que passavam pela estrada. Ele apresentava queixas de fortes dores na região torácica e escoriações na face.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atenderam à ocorrência e realizaram o resgate. A vítima foi retirada do local com segurança e encaminhada à UPA de Bom Despacho para receber atendimento médico.