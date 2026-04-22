Condutora da motocicleta estava consciente e desorientada, segundo informações do CBMDF - Divulgação / CBMDF

Condutora da motocicleta estava consciente e desorientada, segundo informações do CBMDFDivulgação / CBMDF

Publicado 22/04/2026 10:52 | Atualizado 22/04/2026 10:52

Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas mortas e outra gravemente ferida na noite desta terça-feira (21), na DF-250, no Paranoá, Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o carro, um Corsa preto, era conduzido por um homem. Já a moto era pilotada por uma mulher, que levava um passageiro na garupa. As vítimas não tiveram as identidades divulgadas.

A condutora da motocicleta, que apresentou um quadro de saúde grave, estava consciente e desorientada, segundo informações do CBMDF. Ela foi socorrida e transportada ao hospital.

Os dois homens envolvidos no acidente apresentavam ferimentos graves e faleceram ainda no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas.